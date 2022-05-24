На мяче финала Лиги чемпионов написано запрещенное в россии слово

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют "за мир"

Во вторник, 24 мая, на 90-й день полномасштабного вторжения рф в Украину УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный twitter Союза европейский футбольных ассоциаций.

На мяче, разработанном компанией adidas, на русском и английском языках написано слово "мир". Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 состоится в Париже, 28 мая, на стадионе "Стад де Фран". В решающей игре сезона сойдутся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Добавим, что слово "мир" в современной россии ассоциируется с противниками войны в Украине. В рф частенько задерживали людей с плакатами, на которых было это слово по статье о "дискредитации российской армии". Кроме того, российское ТВ не раз прекращало прямую трансляцию матчей Бундеслиги, которая выступает за мир в Украине.

В апреле на Красной площади в Москве задержали Андрея Крюкова, который проводил одиночный пикет с плакатом "Христос за мир".

Напомним, несмотря на войну, ФИФА сделала русский язык своим официальным.

Ранее сообщалось, что "Реал" на пути в финал ЛЧ прошел "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" — "Вильярреал".