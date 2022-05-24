"Украинский атаман" погиб на войне, защищая родину от оккупантов

Боксер воевал на востоке Украины

На войне против российских оккупантов погиб украинский боксер Олег Прудкий.

Об этом сообщил президент Федерации бокса Черкасчины Сергей Тищенко в Instagram.

По информации источника, боксер погиб на востоке Украины. Полиция Черкасской области в Facebook сообщила, что спортсмен умер 22 мая, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Тищенко являлся полицейским отдела проведения специальных операций управления "КОРД" Главного управления Национальной полиции. У спортсмена осталась жена и две дочери.

"Очень трудно воспринимать такие новости каждый день – невосполнимая потеря для нашей боксерской семьи. Выражаю искренние соболезнования семье боксера. Проклятая война, забирает лучших сыновей Украины! Вечная память, покойся с миром друг! Герои не умирают!" — написал Тищенко.

Олег был двукратным чемпионом Украины в весовой категории до 60 кг и мастером спорта международного класса. Также Прудкий запомнился выступлениями на полупрофессиональном уровне за команду "Украинские атаманы". Олег побеждал в WSB представителя "Британских львиных сердец".

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Напомним, в боях за Мариуполь погиб чемпион мира по тайскому боксу.

Ранее сообщалось, что на войне оккупанты убили украинского боксера-морпеха.