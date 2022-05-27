Укр

"Хочу играть в футбол в Мариуполе": 6-летний мальчик-сирота написал Борису Джонсону трогательное письмо (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Илья Костушевич написал Джонсону письмо Новость обновлена 27 мая 2022, 21:35
Илья Костушевич написал Джонсону письмо

Россияне убили родителей ребенка

Маленький украинский мальчик Илья Костушевич, который в 6 лет лишился родителей в Мариуполе, написал письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Ранее Борис обратился к украинским детям.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера" в Instagram.

Родители мальчика погибли в результате ракетного обстрела со стороны россиян. Илью из блокады вывезли волонтеры, сейчас о мальчике заботится семья из Славянска. Ребенок решил написать Борису Джонсону письмо в ответ, а в доставке поможет ФК "Шахтер".

"Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы скорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я бы хотел, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Отправляю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Прочно обнимаю Вас. Илья, 6 лет", — написал Илья.

Письмо Ильи Костушевича Борису Джонсону
Письмо Ильи Костушевича Борису Джонсону
Письмо Бориса Джонсона украиснким детям

Ранее сообщалось, что Джонсон предлагает Украине новый международный альянс вместо ЕС. Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что подобный союз может понравиться и россии.

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#Украина #Россия #Война с Россией