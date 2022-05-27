"Хочу играть в футбол в Мариуполе": 6-летний мальчик-сирота написал Борису Джонсону трогательное письмо (фото)

Россияне убили родителей ребенка

Маленький украинский мальчик Илья Костушевич, который в 6 лет лишился родителей в Мариуполе, написал письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Ранее Борис обратился к украинским детям.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера" в Instagram.

Родители мальчика погибли в результате ракетного обстрела со стороны россиян. Илью из блокады вывезли волонтеры, сейчас о мальчике заботится семья из Славянска. Ребенок решил написать Борису Джонсону письмо в ответ, а в доставке поможет ФК "Шахтер".

"Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы скорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я бы хотел, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Отправляю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Прочно обнимаю Вас. Илья, 6 лет", — написал Илья.

Письмо Ильи Костушевича Борису Джонсону

Письмо Бориса Джонсона украиснким детям

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Ранее сообщалось, что Джонсон предлагает Украине новый международный альянс вместо ЕС. Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что подобный союз может понравиться и россии.