"Беспредел, бандиты, хамство": в россии началась истерика из-за отстранения сборной рф от ЧМ-2023 по хоккею

россия находится в международной изоляции

После решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допустить сборную россии на ЧМ по хоккею 2023 многие известные россияне начали истерить по этому поводу.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии sport24 назвала происходящее беспределом, а тех, кто принимал это решение, бандитами.

"Беспредел! Эти бандиты отбирают карьеры у наших спортсменов, они должны ответить за такие скотские решения по отношению к хоккеистам. Когда российские спортсмены вернутся в большой спорт? Даже боюсь представить, все против нас", — заявила Тарасова.

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что российский хоккей может скатиться до уровня российского футбола из-за подобных политических решений.

"Эти отстранения происходят по политическим причинам, что противоречит объединяющим принципам спортивного движения. Устроили какой-то бардак во всех федерациях и рассказывают сказки про безопасность. Чем им российские хоккеисты угрожают? Жаль, что ЧМ-2023 пройдет без сборной России. У нас этот вид спорта в почете. Как бы хоккей не скатился до уровня нашего футбола после всех этих отстранений", — цитирует Роднину sport24.

Бывший капитан сборной СССР, глава тренерского совета Федерации хоккея россии Борис Майоров назвал действия ИИХФ хамством.

"Это просто хамство. С какой стати? Может, нас тогда вообще исключат из членов ИИХФ? В федерации хоккея высказывают не собственное мнение, а подстраиваются под то, что диктуют правители западных стран", — считает Майоров.

Ранее сообщалось, что россияне пригрозили финнам созданием "ФНР" из-за шутки финского журналиста. К слову, Тарасова назвала ЧМ-2022 по хоккею "недохоккеем" из-за отстранения сборной рф.