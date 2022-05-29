Биатлонист-единорос заговорил о величии россии

Бывший спортсмен уверен, что международная изоляция — это хорошо

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы рф Антон Шипулин от фракции "Единая Россия" считает, что российские спортсмены на фоне отстранений из-за полномасштабного вторжения рф в Украину вернутся на международную арену более сильными, чем прежде.

Об этом бывший биатлонист рассказал ТАСС.

Шипулин считает, что международная изоляция — это плюс для российских спортсменов, ведь в регионах будет развиваться спортивная инфраструктура.

"Сейчас разрабатывается план мероприятий внутри нашей страны. Я думаю, что, с одной стороны, это плохо, с другой – может дать толчок и развитие внутри наших регионов. Те внутрироссийские соревнования, которые в свое время потеряли статус, они как раз сейчас будут повышать его. У молодежи больше будет желания и возможностей заниматься тем или иным видом спорта. Мы – одна большая сильная страна и мы справимся со всеми трудностями. Сейчас внутри страны мы разовьем еще больше спортивной инфраструктуры и пропаганду спорта. Мы выйдем на международные соревнования и будем намного сильнее, предпосылки есть", — считает Шипулин.

А вот в сети с мнением "единороса" абсолютно не согласны.

В сети высмеяли слова Шипулина про пользу международной изоляции

Ранее сообщалось, что в рф началась истерика из-за отстранения хоккейной сборной от ЧМ-2023. Напомним, сборную рф "унизили" на последнем конгрессе ИИХФ.