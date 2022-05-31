"Отменяют все русское": россиянина изгнали с поста президента международной федерации

Россиянин дважды руководил федерацией

Главу Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислава Позднякова уволили с поста президента Европейской конфедерации фехтования (EFC).

Об этом сообщил сам Поздняков на своем telegram-канале.

Поздняков считает, что его увольнение связано с тем, что в Европе сейчас процветает "культура отмены всего русского", а вот про войну в Украине российский чиновник не обмолвился ни словом.

"Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского – даже в таком благородном виде спорта, как фехтование. За очень короткий период подобным атакам подверглись куда более выдающиеся мои соотечественники, также не пожелавшие "отменить" Россию в себе. Тем не менее я благодарен нашей большой европейской фехтовальной семье за эти непростые, но очень успешные 6 лет, в течение которых вы дважды доверили мне руководство конфедерацией. Желаю всем спортсменам и тренерам континента крепкого сибирского здоровья и выдающихся спортивных результатов", — написал Поздняков.

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Ранее сообщалось, что биатлонист-единорос Шипулин заговорил о величии рф.

Напомним, в рф началась истерика после того, как сборную россии по хоккею отстранили от ЧМ-2023.