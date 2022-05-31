"Позорники": московский клуб в новом видео указал, что украинец Воронин родился, в "российской Одессе"

В команде явно работают некомпетентные люди, либо пропагандисты кремля

Во вторник, 31 мая, на 97-й день полномасштабного вторжения рф в Украину московское "Динамо" опубликовало ролик в стиле сериала "Бумажный дом" к переподписанию контрактов с тренерским штабом. На видео присутствует украинец Андрей Воронин, а в его досье указано место рождения — "Одесса, Россия".

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале московского клуба.

В пресс-службе "Динамо" сообщили, что данный ролик был снят до 24 февраля 2022 года, а его выпустили только сейчас, ведь "многое изменилось".

"Это видео мы сняли 23 февраля и готовили совершенно для другого события: переподписание контрактов со всем тренерским штабом. Но по понятным причинам публикацию тогда пришлось отменить. Сейчас, когда многое изменилось, мы публикуем этот ролик, чтобы люди, которые написали несколько успешных страниц для истории "Динамо", остались в сердце у каждого динамовского болельщика", — заявили в "Динамо".

В ролике нашлось место и известному футболисту Андрею Воронину (в "Динамо" М украинец занимал пост помощника тренера, — Ред.), который после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, сразу же покинул клуб и уехал из россии. На кадрах видно, что в досье Воронина написано место рождения — "Одесса, Россия". Объяснить такую ошибку тяжело, однако "специалисты" московского клуба напортачили и с другими биографиями тренерского штаба. Одесса в качестве места рождения указана у директора по видеоаналитике Даниэля Фишера, родившегося в Германии. У тренера по физподготовке Ивана Карандашова, родившегося в Кишиневе, местом рождения указана Москва.

Андрей Воронин по мнению Динамо М родился в россии

В сети назвали московский клуб "позорниками" за такую оплошность.

В сети отреагировали на ошибку Динамо М в месте рождения Андрея Воронина

Ранее сообщалось, что на финал Кубка рф "Спартак" — "Динамо" пришел российский переговорщик Мединский, который не забыл надеть "правильную кепку".

Напомним, предатель Украины Тимощук выиграл чемпионат россии в качестве тренера "Зенита".