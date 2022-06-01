Отец Макгрегора жестко нагрубил Зеленскому

Зеленский раньше был фанатом Макгрегора

Президент Украины Владимир Зеленский, раскрывший недавно план деоккупации страны, раскритиковал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора за фото с путиным 4-летней давности и нарвался на "ответку" со стороны отца звезды ММА.

Отец знаменитого бойца Тони Макгрегор довольно грубо ответил президенту Украины, передает sundayworld.

Тони призвал Зеленского больше никогда не упоминать имя его сына.

"Зеленский, сражайся в своей войне и держи имя моего сына как можно дальше от своего е*****о рта", — сказал Макгрегор-старший.

Напомним, Зеленский на встрече с высокопоставленными ирландскими политиками в Киеве признался, что раньше был фанатом Макгрегора, но изменил свое мнение из-за фото спортсмена с президентом рф владимиром путиным. Четыре года назад Макгрегор опубликовал в Instagram фотографию с путиным на финале ЧМ-2018 в рф. Он подписал снимок: "Этот человек — один из величайших лидеров нашего времени, и для меня было честью присутствовать вместе с ним на таком знаменательном событии".

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Ранее Зеленский рассказал, сколько зерна рф заблокировала в украинских портах.

Напомним, Зеленский признался, что США предлагали эвакуировать людей за год до полномасштабного вторжения рф.