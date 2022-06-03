"Все гении в сборе": путинских спортсменов притащат на экономический форум в рф

Спортсмены явно "помогут" спасти российскую экономику от санкций

Российские спортсмены, часть которых посетила митинг президента рф владимира путина в марте, вместо международных соревнований выступят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом сообщает официальный сайт ПМЭФ. Мероприятие посетят двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.

Сообщается, что спортсмены примут участие в деловой программе ПМЭФ – в сессии "Чемпионы: от медали к бренду", которая пройдет 16 июня. В рф, несмотря на отстранение практически всех российских спортсменов от международных соревнований, всерьез буду обсуждать "подготовку россиян к возможной работе в международных федерациях".

"Российские спортсмены временно лишены возможности выступать на международной арене, но их потенциал выходит далеко за рамки добычи медалей. Развитие личных брендов лидеров сборной России, расширение их функционала с учетом задач общества, подготовка к возможной работе в международных федерациях, подключение к развитию массового и корпоративного спорта, создание авторских школ – все это возможности и для самих спортсменов, и для государства, и для потенциальных партнеров", – заявил директор Центра спортивной подготовки сборных рф Георгий Брюсов.

В сети высмеяли тот факт, что на экономическом форуме будут выступать далекие от этой сферы люди — спортсмены.

В сети высмеяли участие спортсменов в экономическом форуме в рф

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Напомним, недавно в рф глава Чечни Рамзан Кадыров выступил на просветительском форуме, что повеселило сеть.

Напомним, сестры Аверины стерли букву Z на своих фото с митинга путина. А Евгений Рылов потерял спонсора из-за участия в путинском шабаше.