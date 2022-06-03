Предатель Украины похвастался медалью от путина: чем ответили в сети

Бывший украинец заигрывает с властями рф

Российский шахматист Сергей Карякин, которого отстранили от международных соревнований из-за поддержки политики президента рф владимира путина, рассказал, что заслужил медаль от главы Кремля.

Гроссмейстер накануне получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Карякин в комментарии ТАСС признался, что ему очень приятно получить такую высокую награду.

Примечательно, что сам шахматист отметил, что награда, возможно, "политизирована".

"Очень приятно получить такую высокую награду. Критики будут говорить, возможно, что она политизирована, но хочу напомнить, что в составе сборной России я выиграл чемпионат мира в командных соревнованиях, и по совокупности достижений она заслуженная. И спасибо большое нашему президенту за такую высокую оценку моих достижений. Это очень ценно и приятно", — заявил Карякин.

В сети высмеяли Карякина, который после начала полномасштабной войны в Украине все чаще заигрывает с властью.

В сети высмеяли Карякина, который получил медаль от путина

Карякин родился в украинском Симферополе в 1990 году. До 2009 года он выступал за Украину и даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой международный гроссмейстер — получил это спортивное звание в возрасте 12 лет и 211 дней.

Напомним, Карякина в рф назвали "шахматным Иудой" за то, что спортсмен "помог" властям заблокировать популярный шахматный портал сhess.com. Сергей также поддержал российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме.