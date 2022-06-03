"Людям это не понравится": Майк Тайсон встал на сторону россии, приведя странную аналогию

Боксер привел аналогию из мира дикой природы

Легендарный американский боксер Майк Тайсон удивил своей позицией касательно войны в Украине, полномасштабная стадия которой длится уже 100 дней.

В подкасте Алекса Джонса "Железный Майк" сравнил россию с ястребом, а Украину с зарянкой, которая находится у хищника в когтях, передает mirror. Все бы ничего, но боксер предлагает не вмешиваться в эту ситуацию, чтобы не навредить ястребу.

Легенда бокса отметил, что его ответ многим не понравится. Он считает, что если вмешаться и спасти зарянку, то можно оставить ястреба и его детей голодными.

"Вот как я смотрю на всю эту ситуацию. Наверняка многим это не понравится. Когда я вижу ястреба, который хватает зарянку, то понимаю, что могу помешать ему убить эту птицу. Однако если я помешаю ему это сделать, он сам умрет, его птенцы тоже умрут. Так кого я спасу в таком случае? Насколько я буду прав?" — отметил Тайсон.

Добавим, что 55-летний Тайсон активно тренируется, чтобы проводит выставочные поединки. На счету боксера 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел 6 поражений. Еще один поединок признали несостоявшимся.

Напомним, легенда футбола Пеле открыто выступает за Украину и даже написал президенту рф владимиру путину письмо-обращение.

Ранее сообщалось, что бывший боксер, выступавший за "Украинских атаманов", погиб на войне.