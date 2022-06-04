В россии хотят "поставить Запад на счетчик" из-за отмененных турниров в рф

В рф также хотят получить компенсацию "за моральный ущерб"

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину у россии отбирают крупные международные соревнования. Бывший хоккеист, а ныне член Высшего совета партии "Единая Россия" Вячеслав Фетисов хочет получить компенсацию от международных федераций.

Об этом Фетисов заявил в комментарии sport-express.ru. Более того, экс-спортсмен хочет, чтобы международные федерации платили данную компенсацию в рублях. Также он хочет взыскать моральный ущерб и "поставить на счетчик" организации.

Фетисов прокомментировал высказывание министра спорта рф Олега Матыцина о том, что национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы.

"Это я предложил несколько месяцев назад. Считаю, это правильно. Важно учитывать еще моральный ущерб – не только спортсменов, но и болельщиков. Надо включать счетчик. Рано или поздно они нам все вернут. Надо копить все вещи и потом предъявить им. Они деньги считать умеют. Пусть в рублях нам все присылают", – заявил Фетисов.

В сети высмеяли слова Фетисова, а также отметили лексикон российского чиновника.

В сети высмеяли лексикон двукратного олимпийского чемпиона Фетисова

Напомним, в хоккее у россии отобрали право на проведение МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске, а также ЧМ-2023 – в Санкт-Петербурге. К слову, сборную рф также не допустили на следующий чемпионат мира, из-за чего в стране началась массовая истерия. Позднее Международная федерации хоккея (ИИХФ) назвала условие возвращения россии в хоккейную семью.