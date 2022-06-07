Газманов умудрился связать отстранение российских спортсменов с неизбежной гибелью доллара: детали

Певец-пропагандист высказался о российском спорте

Российский певец Олег Газманов, который выступал на митинге кровавого диктатора владимира путина в марте, прокомментировал международную изоляцию рф в мире спорта.

Соответствующий комментарий исполнителя доступен на сайте Р-Спорт.

Газманов считает, что международный бан российского спорта плохо скажется на спортсменах, однако не на самой россии, ведь рф — "огромная, самодостаточная страна". Певец предлагает проводить Спартакиады вместо отправки атлетов на Олимпийские игры. Также исполнитель считает, что мир многое потеряет без российского хоккея, фигурного катания и художественной гимнастики. Также россиянин умудрился связать отстранение российских спортсменов с "неизбежной гибелью доллара".

"Конечно, это ужасно и для спортсменов, и для страны. Но для страны не так ужасно, как для спортсменов, потому что страна у нас все-таки огромная, самодостаточная. Мы можем вполне делать Спартакиады у себя, как это уже было в период холодной войны. Нас уже не в первый раз отстраняют. Мировой спорт ничего хорошего от этого не получил. Они сами себя отстраняют. Поэтому я считаю, что как неизбежна гибель доллара в качестве мировой валюты, так и в спорте страны будут объединяться, как в БРИКС" (группа из пяти стран: Бразилии, россии, Индии, КНР, ЮАР, — Ред.), — заявил Газманов.

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Напомним, сборную россии отстранили от чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Из-за этого в рф началась истерика.