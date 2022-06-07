Футболист Путин помогает Украине, но порой ему угрожают из-за фамилии (видео)

Спортсмен помогает свой родине во время войны

Украинский футболист Виктор Путин из-за своей фамилии частенько сталкивается с недоверием, общаясь с соотечественниками. Тем не менее полузащитник во время войны, которую развязал его однофамилец из кремля, практически ежедневно занимается вопросами перевозки гуманитарных грузов в Украину.

О своей помощи Украине и почему он до сих пор не поменял фамилию, хавбек рассказал в интервью на YouTube-канале SportArena.

Футболист, который является воспитанником киевского "Динамо", рассказал, что занимается благотворительностью, работает с организациями из Польши и Англии. Он доставляет гуманитарные грузы в Украину и иногда выполняет запросы военных (одежда).

"Путин столько наделал, что теперь приходится добром "уравновешивать" фамилию. Стараюсь помогать своему народу. Не могу помочь там (на передовой), то хоть отсюда помогу", — говорит Виктор.

Виктор также рассказал, что все реагируют на его фамилию по-разному. Порой ему приходится проходить "тест на паляницю". К этому футболист относится с пониманием, однако иногда его семье приходят угрозы. К слову, отца полузащитника зовут Владимир, из-за чего ему даже угрожают по телефону. Хавбек добавил, что менять фамилию пока не будет, ведь "сейчас не время".

Виктор выступает за команду "Уния Тарнув", которая играет в третьем по силе дивизионе страны в группе 4, на позиции атакующего полузащитника. Добавим, что 27-летний футболист всю свою профессиональную карьеру провел в Польше. Фанаты поддержали игрока после полномасштабного вторжения рф в Украину, вывесив на одном из матчей баннер: "Не каждый Путин враг. Виктор, мы с тобой".

Украинского футболиста Виктора Путина поддержали в Польше

Ранее сообщалось, что российская футболистка осудила войну в Украине. Напомним, сборная россии по футболу нашла соперника на товарищеский матч.