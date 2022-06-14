Украинский спортсмен получил российский паспорт во время войны

Ватерполист решил выступать в россии

Во вторник, 14 июня, на 111-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что украинский ватерполист Никита Сазонов получил российское гражданство.

Об этом сообщает "Матч ТВ". Игрок юношеской сборной Украины сознательно выехал в страну-агрессор.

Сообщается, что юный спортсмен получил российский паспорт и теперь будет выступать за клуб "Штурм-2002" из Подмосковья (город Чехов). Примечательно, что Сазонов воспользовался возможностью выехать из Украины в Польшу вместе с национальной командой. Затем Никита самостоятельной отправился в рф через Беларусь. Примечательно, что ватерполист проделал весь этот путь, не зная, живы ли его родители.

"Никита живет у нас в училище олимпийского резерва, ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт. Тренируется со старшими ребятами и учится. Никита раньше играл за команду Мариуполя, потом его пригласили в Харьковское училище олимпийского резерва. Во всей этой ситуации его команда уезжала в Польшу, оттуда часть команды в Германию, часть – в Италию. Он своему тренеру сказал, что хочет поехать в Россию. Сам решил ехать сюда, на тот момент не зная, что с родителями, но у него тетя двоюродная в Москве. Сам добрался из Польши до Беларуси, потом пересек российскую границу. Пришел в училище – его взяли", — рассказала директор училища олимпийского резерва №4 (Чехов) Татьяна Подорожная.

Напомним, украинский футболист и тренер Анатолий Тимощук все еще работает в российском "Зените", не замечая войны на родине. В сети даже появились слухи, о том, что бывший игрок сборной Украины работает на спецслужбы рф.