Спортсмена не хотят видеть на международніх стартах

Российский гимнаст Иван Куляк, который стал "знаменит" благодаря своей форме с буквой Z, будет выступать на российских соревнованиях, несмотря на дисквалификацию от дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF).

Об этом в комментарии для "Матч ТВ" заявила старший тренер сборной россии по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Таким образом, в рф показали свое отношение к Международной федерации гимнастики (FIG).

В россии заявили, что Куляк будет выступать на всех российских турнирах, ведь санкции FIG не распространяются на их внутренние соревнования.

"Иван Куляк может выступать на российских стартах. В частности, он заявлен на Кубок России в Калуге, он будет выступать. Это касается и Спартакиады, и дальнейших российских соревнований. Мы сказали Международной федерации, что они не распоряжаются нашим внутренним календарем и их санкции не распространяются на наши собственные турниры. Куляк будет выступать", — заявила Родионенко.

В сети считают, что Куляку теперь стоит задумать о карьере циркача, а не спортсмена.

Реакция сети на решение российских функционеров о допуске Куляка к отечественным соревнованиям

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В марте 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего он получил годичную дисквалификацию. В рф оправдывают спортсмена тем, что он, возможно, любит фильм "Зорро", а коллеги завидуют ему, ведь у него появилось много подписчиков. Также Куляк успел сходить на путинский шабаш в Москве.