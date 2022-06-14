В россии наплевали на международный бан гимнаста, который налепил себе на форму букву Z
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Спортсмена не хотят видеть на международніх стартах
Российский гимнаст Иван Куляк, который стал "знаменит" благодаря своей форме с буквой Z, будет выступать на российских соревнованиях, несмотря на дисквалификацию от дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF).
Об этом в комментарии для "Матч ТВ" заявила старший тренер сборной россии по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Таким образом, в рф показали свое отношение к Международной федерации гимнастики (FIG).
В россии заявили, что Куляк будет выступать на всех российских турнирах, ведь санкции FIG не распространяются на их внутренние соревнования.
"Иван Куляк может выступать на российских стартах. В частности, он заявлен на Кубок России в Калуге, он будет выступать. Это касается и Спартакиады, и дальнейших российских соревнований. Мы сказали Международной федерации, что они не распоряжаются нашим внутренним календарем и их санкции не распространяются на наши собственные турниры. Куляк будет выступать", — заявила Родионенко.
В сети считают, что Куляку теперь стоит задумать о карьере циркача, а не спортсмена.
В марте 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего он получил годичную дисквалификацию. В рф оправдывают спортсмена тем, что он, возможно, любит фильм "Зорро", а коллеги завидуют ему, ведь у него появилось много подписчиков. Также Куляк успел сходить на путинский шабаш в Москве.