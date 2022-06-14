На войне с оккупантами, спасая побратимов, героически погиб разведчик-шахматист

Шахматист отдал жизнь за Украину

Во вторник, 14 июня, на 111-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Кривой Рог прощается с местным шахматистом и воином Сергеем Неустроевым, который погиб в бою с российскими захватчиками.

О смерти военнослужащего сообщил портал "Янголи спорту". Сообщается, что 31-летний спортсмен погиб в бою 12 июня.

По информации источника, 31-летний шахматист служил в разведывательном взводе 96-го пехотного батальона 60-й отдельной пехотной бригады. В воскресенье во время боя с оккупантами Сергей погиб, спасая побратимов. В мирное время Неустроев работал на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог". Воин был шахматистом-воспитанником криворожской ДЮСШ №3.

"Сергей героически погиб 12 июня, спасая собратьев", — гласит сообщение на сайте "Янголи спорту".

У героя остались невеста, мать и сестра.

К сожалению, уже немало спортсменов отдали жизнь на войне с российскими оккупантами. Ранее сообщалось о гибели мастера спорта Украины по стрельбе из лука. Также оккупанты убили силача-артилериста, который служил в 93-й бригаде.