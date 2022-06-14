"Папуасы, талибы и Чунга-Чанга": в сети высмеяли россию за нелепую попытку организовать "международный" турнир

Россияне ищут любые способы, чтобы заманить любых иностранцев для участия в "международных" соревнованиях

Во вторник, 14 июня, на 111-й день полномасштабного вторжения рф в Украину министр спорта россии Олег Матыцин пригласил непальских спортсменов поучаствовать в соревнованиях, которые пройдут в Казани и Владивостоке.

Об этом сообщает официальный сайт министерства спорта рф. По информации источника, Матыцин провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Непала Махешвором Гахатраджем.

На встрече российский министр заявил, что рф придерживается принципа невмешательства спорта в политику, а спортивное сотрудничество между россией и Непалом имеет большой потенциал. Также Матыцын пригласил непальских атлетов в рф на "Игры Дружбы" по синхронному плаванию, прыжкам в воду и плаванию в Казани и на международные спортивные игры "Дети Азии" во Владивостоке.

"Российская Федерация всегда выступает за прямой и открытый диалог и придерживается принципа невмешательства в политику. Спорт должен служить укреплению связей между странами и уважения принципов олимпизма. Спортивное сотрудничество между Россией и Непалом имеет большой потенциал. В настоящее время уже реализуется серия совместных российско-непальских проектов. Будем рады видеть делегацию Непала на наших мероприятиях", — заявил Матыцин.

В сети высмеяли жалкие попытки россии провести "международные" соревнования. Пользователи отметили, что вскоре российскому министру придется приглашать папуасов, талибов и даже "жителей Чунга-Чанги".

В сети высмеяли попытку россиян организовать международный спортивный турнир

Напомним, практически весь российский спорт находится в международной изоляции из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. В россии даже началась истерика из-за отстранения сборной по хоккею от следующего чемпионата мира. К слову, бывший российский хоккеист поддерживает войну в Украине.