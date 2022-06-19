Майк Тайсон после скандального заявления поддержал украинский народ (видео)

Боксер записал короткое видеообращение

Легендарный американский боксер Майк Тайсон, который довольно неоднозначно высказывался про войну в Украине, поддержал украинский народ.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины (ФБУ) на своей странице в Instagram.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе записал короткое видеообращение, в котором поддержал Украину.

"Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с тобой", — сказал "Железный Майк".

Ранее Тайсон сравнил войну в Украине с охотой ястреба на зарянку.

"Вот как я смотрю на всю эту ситуацию. Наверняка многим это не понравится. Когда я вижу ястреба, который хватает зарянку, то понимаю, что могу помешать ему убить эту птицу. Однако если я помешаю ему это сделать, он сам умрет, его птенцы тоже умрут. Так кого я спасу в таком случае? Насколько я буду прав?" — заявил Тайсон.

Ранее сообщалось, что в россии хотят внести в госдуму закон, согласно которому на всех спортивных сооружениях нужно будет начинать день с подъема российского флага и исполнения гимна. Это в первую очередь затронет детей, которые занимаются спортом.

Напомним, российских паралимпийцев заставили карабкаться по ступенькам в гостиницу из-за отсутствия нормального пандуса.