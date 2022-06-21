"Другого выхода не было": российская биатлонистка поддержала путина и войну с Украиной

Спортсменка плачет, что ее не допустят к международным стартам

Российская биатлонистка Полина Плюснина высказалась об отстранении сборной россии от международных соревнований, что произошло из-за вторжения армии рф в Украину.

Соответствующий комментарий биатлонистки доступен на stolica-s.su.

Плюснина заявила, что ревела несколько дней, как узнала решение биатлонных властей по россии. Она поддерживает действия президента россии владимира путина, который развязал войну в Украине. Полина считает, что другого выхода из сложившейся ситуации не было. При этом спортсменка заявила, что рф все преодолеет, ведь русские умеют терпеть.

"Обидно, что так происходит. Честно говоря, я ревела два дня, узнав, что россиян отстранили от международных стартов. Друзья и родственники меня успокаивали. Поддержка родных помогла, настроение поменялось. Поэтому я иначе реагирую на произошедшее. Если подобное случилось, значит, так и должно быть. Ничего страшного, потерпим. Русским многое приходится преодолевать. Преодолеем и это. Я всегда поддерживаю руководителей родного государства. Если подобный конфликт случился, значит, другого выхода не было", – сказала Плюснина.

В сети высмеяли Плюснину за манию величия, а также напомнили спортсменке о зверствах россиян в Украине.

В сети высмеяли биатлонистку Плюснину за поддержку режима

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Ранее советский чемпион заявил, что Запад еще приползет к рф на коленях в связи с отстранением россиян от международного биатлона.

Напомним, российская биатлонистка обмолвилась, что ей мало заплатили за патриотизм.