Накрыло артиллерией: в бою за Харьковщину погиб спортсмен-айтишник

Лучшие сыновья Украины отдают жизнь за родину

Во вторник, 21 июня, на 118-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о гибели Артема Бородавки на войне.

Об этом сообщает сайт "Янголи спорту".

По информации источника, 39-летний Артем, который занимался спортом с летающим диском (фрисби), погиб 15 мая в бою за Харьковскую область. Сообщается, что Бородавка, позывной которого был "Музыкант", вместе с побратимами попал под артиллерийский обстрел возле Старого Салтова и Избицкого.

В мирной жизни Бородавка работал в сфере IT, являлся бизнес-аналитиком. Артем увлекался фрисби, дисциплиной алтимат (командная игра). Играл за харьковский клуб по алтимату "Охота", затем — за клуб "Fusion". "Музыкант" помогал развивать этот вид спорта в Украине в качестве волонтера и организатора соревнований. После начала полномасштабного вторжения рф Артем вступил в ряды теробороны, а затем пошел служить в ВСУ. У себя в соцсетях он писал, что это лучшее карьерное решение.

Ранее сообщалось, что на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский игрок в американский футбол.

Напомним, в бою с российскими оккупантами был убит боксер-чемпион.