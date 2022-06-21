Ивана ждет "теплый" прием на родине

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев, который вступил в ряды теробороны столицы после начала полномасштабного вторжения рф, обратился к экс-защитнику национальной команды Ивану Ордецу, защищающего сейчас цвета "Динамо" (Москва).

Соответствующий комментарий Алиева доступен на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital.

Александр не понимает, почему Иван празднует в Москве, пока его родная Волноваха превращена россиянами в руины. Алиев заявил, что Ордеца ждет "теплый" прием на родине, если он решит вернуться в Украину.

"Приедет сюда – башку ему оторву. Сразу говорю. Ордецу. Сразу же. Думаю, не только я. Многие хотят. И Андрей Богданов (футболист "Колоса" взял в руки оружие после полномасштабного вторжения рф, — ред.) хочет. Оторву башку. Когда заканчивается сезон в России, этот чудак сидит и веселится на корпоративах. Что ж ты, па**ль, сюда не приехал? Ты ведь за страну играл. А ты сидишь в Москве и веселишься, когда наши люди гибнут. Когда в твоей Волновахе, где ты родился, города нет. Его просто смяли. А он сидит и веселится, радуется, конец сезона у него", — заявил Алиев.

Ранее сообщалось, что Алиев наехал на украинских депутатов, которые сбежали с Киева во время войны.

Напомним, российский футболист записал видеообращение к путину с призывом остановить войну, но росСМИ его побоялись публиковать