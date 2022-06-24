"россию отменили": депутат госдумы пожаловалась на постер без россиян

В рф обиделись на Международный союз конькобежцев

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал показывать российских фигуристов, которых отстранили от соревнований, в своей публикации о Международном олимпийском дне.

На это обратили внимание в россии, в частности депутат госдумы рф Светлана Журова назвала происходящее "культурой отмены россии", передает ТАСС.

"ISU, видимо, не хочет никакого дополнительного внимания к тому, какую он опубликовал фотографию, а также порицания. Но это, конечно, несправедливо, поскольку все олимпийские чемпионки есть, а наших нет – это культура отмены россии. Это как есть все писатели, а Толстого и Пушкина нет. Поэтому и Щербаковой какое-то время для них нет, а потом она вернется", — заявила Журова.

Праздник отмечался 23 июня. По этому случаю ISU опубликовал фото олимпийских чемпионов Пекина-2022 по фигурному катанию: французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (танцы на льду), китайцев Вэньцзинь Суй и Цун Ханя (парное катание) и американца Нэтана Чена (мужское катание), позабыв про россиянку Анну Щербакову (женское катание) и сборную Олимпийского комитета россии, которая выиграла "золото" в командном турнире.

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К слову, МОК до сих пор не наградил медалистов командного олимпийского турнира из-за допинг-скандала вокруг россиянки Камилы Валиевой, которая выступала за команду ОКР. Расследование в этом деле идет.

Ранее сообщалось, что в фигурном катании подняли возрастной ценз для участия во взрослых турнирах, что очень не понравилось жене пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова.

Напомним, российского фигуриста "кинули" на десятки миллионов, воспользовавшись войной в Украине.