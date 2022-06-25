"Дал присягу не идти против путина": российский биатлонист отказался поддержать Украину

Спортсмен, похоже, присягал на верность не народу, а путину

Серебряный призер Олимпиады-2006 в биатлоне Павел Ростовцев отказался принимать участие в акции в поддержку Украины.

Об этом трехкратный чемпион мира по биатлону из россии рассказал в комментарии для metaratings.ru

Ростовцев заявил, что является подполковником запаса, а потому не мог пойти против своего президента (владимира путина). Павел добавил, что он настоящий офицер и россиянин, а потому отказался участвовать в акциях в поддержку Украины.

"Мне предлагали участвовать в каких-то акциях в поддержку Украины. Нужно было сфотографироваться с каким-то знаком, дать комментарии, но я ответил, что являюсь подполковником запаса и давал присягу россии, а потому не могу участвовать в этой акции и идти против нашего президента. Это моя позиция офицера и россиянина", — заявил Ростовцев.

В сети высмеяли слова Ростовцева.

Добавим после успеха на Олимпиаде в Турине Павел ушел в политику.

Ранее советский биатлонист-чемпион Александ Тихонов предложил повесить портрет путина для мотивации российских спортсменов. Также он оскорбил норвежцев.