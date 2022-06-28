В бою с оккупантами погиб тренер бывшей первой ракетки Украины

Герой тренировал Александра Долгополова в детстве.

На полномасштабной войне с российскими захватчиками, которая длится уже 125 дней, погиб украинский тренер по теннису Кирилл Васильчишин.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

По информации источника, теннисист и тренер Васильчишин, тренировавший в свое время экс-первую ракетку Украины Александра Долгополова, погиб в районе Бахмута. Подробности не сообщаются.

"Узнал о смерти Кирилла. Он помогал отцу тренировать нашу группу и меня в детстве. Я знаю не очень много теннисистов, которые прямо в боях сейчас. Не верю во всяческие странности, но какова вероятность, что он погиб под Бахмутом, и именно в то время мы со Стаховским были в том же месте? Неужели это уважение и прощание от тенниса? Он защищал Украину. Светлая память", — написал Долгополов на своей странице в Instagram.

К сожалению, уже немало украинцев и спортсменов в частности отдали жизнь на войне с российскими оккупантами. Ранее сообщалось о гибели мастера спорта Украины по стрельбе из лука. Также оккупанты убили силача-артилериста из 93-й бригады.