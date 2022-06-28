Футболист кардинально поменял мнение после начала полномасштабной войны

Скандальный украинский нападающий Евгений Селезнев перешел на украинский язык после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом он заявил на канале "Футбол 1,2,3" во время беседы с директором канала Александром Денисовым. Оба являются уроженцами Донбасса.

Кроме того, нападающий "Миная" высказался о россиянах, которые поддерживают войну в соседней стране.

"Там мозга вообще нет. Там нет ни сердца, ни мозга. Они какие-то промытые, глупые. Что вы делаете? Куда ты стреляешь по детям? Ты е****тый что ли? Какая операция? Ты что, хирург, б*я, что ли? Кто тебя спрашивал? Я фашист? Да я на русском языке буду с тобой говорить. Какой я фашист? Я в Макеевке родился, б*я. У меня прадед герой Советского Союза. Какой я на**й фашист? Я просил тебя идти на мою землю?" — заявил Селезнев.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, год назад Селезнев угодил в языковой скандал, отказавшись от общения на украинском языке с главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем.

Ранее сообщалось, что экс-форвард "Динамо" Александр Алиев жестко раскритиковал нардепа Николая Тищенко. Также Александр прошелся и по футболисту Ивану Ордецу, который сейчас выступает за московское "Динамо".