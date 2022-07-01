У защитника осталось двое детей: тренер по карате погиб, получив тяжелое ранение в бою

Защитник получил не совместимое с жизнью ранение на Донбассе

На войне с российскими захватчиками погиб сержант Малофеев Александр Викторович.

О гибели Александра, который был тренером по карате, сообщил в своем telegram-канале мэр города Каменское (Днепропетровская область) Андрей Белоусов.

По информации источника, Малофеев погиб 26 июня в Донецкой области, получив ранение не совместимое с жизнью

Александр Малофеев родился в октябре 1975 года. Окончил Бердянский педагогический университет в 2019 году. Работал тренером-воспитателем в спортивном клубе киокушин-кан карате-до "Бусин-кан" на базе СОШ №5. Мастер Киокушин-кан карате-до, черный пояс 1 дан. Являлся участником АТО/ООС. После начала полномасштабной войны встал на защиту родины. У героя остались жена, сын, дочь, сестра.

"От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, разделяя тяжелую боль утраты", — написал Белоусов.

Защитника похоронили 1 июля в Каменском.

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб игрок в американский футбол.

Ранее сообщалось, что украинский шахматист героически погиб на войне с рф.