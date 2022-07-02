"путин не сделал ничего плохого": экс-глава Формулы-1 ошарашил новым заявлением

Бывший босс "Королевских гонок" вновь напомнил миру о себе

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун, который ранее говорил, что словил бы за путина пулю, объяснил свою позицию по ситуации в Украине.

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Экклстоун заявил, что считает путина хорошим парнем. На вопрос, зачем президент рф напал на Украину, Берни дал неоднозначный ответ.

"Насколько я могу судить, он хороший парень. Он не сделал ничего, что позволило бы мне считать иначе.

Если он планировал такое, это отвратительно, и я очень в нем разочаруюсь. Не знаю, что у него на уме. И я буду удивлен, если это действительно так. Полагаю, он считал, что войдет и примет капитуляцию с белым флагом", – сказал Экклстоун в беседе с журналистом Пирсом Морганом.

Отметим, 91-летний Экклстоун является почетным президентом Формулы-1 и вот уже как 5 лет активно не руководит гоночной серией.

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