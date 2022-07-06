"Создать мир без россии не получится": в рф не понимают, почему против них ополчились

В россии продолжают не замечать войну в Украине

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая недавно набросилась на американцев, прокомментировала ситуацию в российском спорте.

Соответствующий комментарий тренера, которая не довольная тем, что российских атлетов в большинстве видов спорта отстранили от международных соревнований, доступен на RT. Татьяна, похоже, искренне не понимает, почему так происходит.

Тарасова заявила, что мир без россии не справится. Кроме того, тренер считает российских спортсменов самыми лучшими.

"Думаю, хуже, чем есть сейчас, уже не будет. В нашей стране не прекратят развивать спорт. А создать мир без нас не получится", – заявила Тарасова.

Татьяна также отреагировала на решение 35 стран усилить санкции в отношении рф в сфере спорта.

"Я просто в шоке! Для чего они это делают? Зачем? Наши ребята самые лучшие. Желаю им терпения. У них все будет", – цитирует Тарасову "Спорт-Экспресс".

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Ранее сообщалось, что Тарасова жестко оскорбила поляков из-за санкций в отношении российского спорта.

Недавно советский чемпион внезапно призвал уезжать из рф, где царит беззаконие.