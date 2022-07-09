"Есть волки, а есть мясо": российский тренер случайно объяснил провал армии рф в Украине

Российская армия — это волчья стая, считает Трефилов

Известный российский тренер по гандболу Евгений Трефилов высказался о ситуации с хоккеистом национальной команды Иваном Федотовым, которого принудительно отправили служить в армию.

Трефилов отметил, что не стоит бояться армии, и талантливый человек должен выжить там. Соответственное интервью Евгения доступно на прокремлевском сайте Р-Спорт.

"Я сам отслужил два года. Курс молодого бойца прошел смело. И курс дедовщины, кстати, проходил. Мужик должен быть мужиком, если кинули его в волчью стаю, он должен выжить и стать волком. Не стал – станешь закуской на обед. Я желаю ему здоровья, включить голову. Если он талантливый мальчик, то не пропадет", – сказал бывший тренер сборной россии по гандболу.

В сети отметили, что армия рф, по словам Трефилова, это волчья стая, а не профессиональная военная организация. В сети считают, что именно это показали провалы российских военных в Украине, где полномасштабная стадия войны длится уже 136 дней. Кроме того, пользователи высмеяли "пацанскую" философию Евгения.

В сети высмеяли слова Трефилова, который случайно проговорился о непрофессионализме российской армии

Напомним, 1 июля вратарь сборной россии Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь. Примечательно, что в мае он подписал с "Филадельфией", однако в итоге был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

Ранее сообщалось, что президента рф владимира путина высмеяли в сети из-за нелепого заявления про хоккей.