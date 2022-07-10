Россияне убили чемпионку Украины во время тренировки

Спортсменке было всего 20 лет

В Кривом Роге (Днепропетровская область) после ракетного обстрела рф погибла 20-летняя украинка Дарья Курдель, которая была многократной победительницей международных соревнований по спортивным танцам, а также чемпионкой Украины в этом виде спорта.

Девушку вместе с ее отцом доставили в больницу, однако спасти ее не сумели. Об этом сообщает tribuna.

Утром 9 июля российские войска обстреляли микрорайон Ингулец в Кривом Рогу. 41-летняя женщина погибла на месте, отца и дочь Курдель госпитализировали в больницу. В момент попадания ракеты девушка тренировалась с отцом на спортивной площадке.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко на своем telegram-канале так прокомментировал российский террор.

"В больнице скончалась 20-летняя девушка, раненая утром из-за вражеского обстрела Кривого Рога. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были тяжелыми… Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек. По уточненным данным, трое раненых. Двум врачи оказали помощь, и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет. Горите в аду, русские убийцы!", – написал Резниченко.

Вместе с матерью Дарья вела студию танцев на пилоне в Ингульце. В свое время она выиграла чемпионат Украины в этом виде спорта. Училась в Криворожском юридическом профессиональном колледже.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами был убит воспитанник "Карпат".

Напомним, бывший футболист "Динамо" отдал жизнь, защищая родину.