Леоненко оскандалился заявлением о Крыме (видео)

Известный футбольный эксперт порассуждал про оккупированный россией полуостров

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко признал, что Крым — украинский, однако заявил, что готов туда поехать даже во время российской оккупации.

Об этом Леоненко признался в эфире YouTube-канала Sport Arena. Кроме того, скандальный эксперт добавил, что ему не нравится отвечать на вопрос: "Чей Крым?".

"Мне нравится говорить "в Украине". В Украине или "на" Украине – какая разница? Только для политиков. Я у себя "на" Украине.

Самое главное – это то, что здесь (показывает на голову и сердце – Ред.). А вот эта х**нь, когда цепляются за слова или спрашивают, чей Крым, – это не ко мне. Я не знаю, что со мной могут сделать в Крыму, но если ты мне такой вопрос задаешь, то поехали в Крым (журналист ответил, что посетит полуостров после деоккупации – Ред.).

Я и не в украинский поеду. Просто хочу вот этим непонятным патриотикам, которые любят задавать вопросы о Крыме… Конечно, он наш, украинский", – сказал Леоненко.

Ранее сообщалось, что в россии хотят изменить правила футбола для внутреннего турнира.

Напомним, игрок российского клуба случайно назвал россию "задницей".