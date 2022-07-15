Советский чемпион хочет заставить весь Запад ползать на коленях

В россии вновь угрожают цивилизованным странам

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону (в эстафетах) Александр Тихонов, который недавно оскорбил норвежцев, высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Соответсвующее заявление Тихонова доступно на сайте metaratings.ru. 75-летний Александр считает, что некоторые страны Запада уже начали ходить на поклон к рф, а чтобы заставить делать это весь Запад, нужно просто перекрыть им газ на несколько недель.

"С Запада уже многие пошли на поклон, но будь бы моя воля, я бы им закрыл газ на пару недель – и тогда приползли бы все на коленях к нам.

Вы посмотрите, что про нас говорят в биатлоне норвежцы, что им противны россияне, наш флаг. Когда я был первым вице-президентом СБР (Союза биатлонистов россии), все вставали, когда я заходил, потому что представлял великую державу. А мы сейчас ходим с протянутой рукой. Все ведомства спортивные наши молчат.

Биатлон отстранили от международных соревнований, легкую атлетику тоже, но никакой реакции нет. Разве это нормально? Мы можем развиваться внутри своей страны, у нас очень много регионов имеют нормальные стадионы. Раньше проводилась Спартакиада народов СССР, все области и края ехали на это соревнование – это была малая Олимпиада и праздник, – рассказал Тихонов.

В сети лишь посмеялись со слов прославленного когда-то спортсмена.

В сети высмеяли слова Тихонова про отключение газа Западу

Ранее подобными высказываниями отметился еще один советский биатлонист, Дмитрий Васильев.

Напомним, Тихонов недавно внезапно призвал уезжать из россии на фоне скандала с хоккеистом сборной рф Иваном Федотовым.