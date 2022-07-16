"Оденьте ему намордник": российский депутат набросился на европейцев и был поднят на смех

Россиянин считает, что европейцы даже начнут поддаваться украинцам в футбольных турнирах

В рф настолько были недовольны отклонением апелляций российских футбольных клубов и сборных в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне), что жестко оскорбили европейцев.

С соответствующим заявлением выступил скандальный депутат госдумы рф Виталий Милонов, передает metaratings.ru. Чиновник назвал жителей Европы ненормальными.

Кроме того, Милонов предположил, что европейские команды будут поддаваться украинским на поле, чтобы "украинцы почувствовали себя людьми".

"Европейцы стали бороться с нами не на футбольном поле, а через бумажки. Надо пожелать нашим парням крепости, а нашим спортивным властям, возможно, задуматься о том, чтобы побольше проводить международных состязаний с участием других команд, которые готовы к нам приезжать, чтобы наши спортсмены не теряли навык. Думаю, достаточно много команд смогут к нам приезжать. Мы могли бы пригласить команды с Ближнего Востока, Южной Америки, Латинской Америки.

Что касается отсутствия еврокубков, то тут нужно смотреть, что с ними будет лет через пять. Еще непонятно, что заставит европейцев сделать их меняющееся законодательство. На коленках они уже ползали, геям задницы целовали, можно только представить, какой ужас ждет футболистов через несколько лет.

Возможно, скоро решением Еврокомиссии какой-нибудь клуб Европы заставят поддаться в матче украинскому клубу для того, чтобы они могли почувствовать себя людьми. Оставим их в своей тусовке. Честно говоря, пока европейцы сами себя вычеркнули из списка нормальных", – заявил Милонов.

В сети лишь посмеялись над словами депутата. Один из пользователей предложил одеть Милонову намордник из-за его несуразных речей.

Напомним, в россии из-за отстранения российских клубов и сборных задумались о создании "русской ФИФА". Ранее там заговорили о проведении Спартакиады, которая должна заменить Олимпийские игры в рф.