Пошел в ВСУ добровольцем: на фронте погиб чемпион Украины

Тренер пошел на фронт, не дожидаясь повестки

В боях с оккупантами погиб чемпион Украины по водному поло в составе "Динамо" (Киев) Виталий Лисун.

О гибели спортсмена, который после окончания профессиональной карьеры работал тренером, сообщила Федерация водного поло Украины (ФВПУ) в Facebook. Погиб Лисун в Сумской области.

Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения Виталий решил защищать родину. Не дожидаясь повестки, он добровольно пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Проходил военные учения сперва за границей, а затем отправился на передовую, где выполнял боевые задания.

Лисун являлся государственным тренером Украины, судьей национальной категории по водному поло. В течение многих лет он работал секретарем федерации водного поло Украины, а в составе ВК "Динамо" Киев был чемпионом Украины.

"Это невероятная катастрофическая потеря для ватерпольной семьи Украины. Погиб человек, который всегда был предан своему делу, всем сердцем любил и болел за развитие водного поло Украины. Я всегда понимал, что могу положиться на него, это настоящий профессионал в своей работе, человек слова и чести. Для всех нас Виталий Лисун – пример того, как любить свою Родину и отдать за нее самое дорогое – жизнь", — заявил президент ФВПУ Александр Свищев.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками был убит воспитанник "Карпат". Напомним, еще один футболист погиб во время выполнения боевого задания.