"Очень любил жизнь": на войне с оккупантами погиб инженер-кикбоксер из Львова

Спортсмена накрыла вражеская артиллерия

На войне с российскими захватчиками погиб львовский кикбоксер Николай Забавчук.

Об этом сообщает сайт "Янголи спорту". По информации источника, Николай родился во Львове, окончил Национальный университет "Львовская политехника".

Забавчук был кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу. Он побеждал на областном турнире, а также выигрывал "Кубок Галиции" по кикбоксингу. Кроме того, он выходил в финал чемпионата Украины. Работал Николай на должности инженера во львовском стрелковом стенде. Воевал за Украину боец в составе 125-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Николай погиб 21 июля в результате артиллерийского обстрела россиян по Краматорску. Мать Героя Лариса рассказала, что Забавчук очень любил жизнь.

"Погиб мой сын. Краткое сообщение об обстреле в Краматорске и трех погибших мужчинах, а в сердце невыразимая боль и неприятие реальности. Он был лучшим каким только может быть сын и брат, верный товарищ, достойный человек. Строил планы, очень любил жизнь, свою семью, крестников. Я не знаю, как я буду без него жить. Я проклинаю тех извергов, которые обрывают полет наших детей. Желаю матерям Украины беречь своих сыновей, потому что я своего не уберегла", — написала мать погибшего воина Лариса.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб бывший игрок сборной Украины по регбилиг.

Напомним, патрульный-стронгмен из Киева Василий Павельев отдал жизнь за Украину.