Россияне понимают, что их не допустят к Играм

В россии предложили подействовать как-то на Запад, чтобы спортсменов из рф все-таки допустили до ближайшей Олимпиады, которая состоится в 2024 году в Париже.

Соответствующее мнение выразил бывший главный тренер женской сборной россии по гандболу Евгений Трефилов, передает metaratings.ru. Тренер считает, что Европе, возможно, "нужно кое-что зажать", чтобы российские спортсмены вернулись из международной изоляции. При этом сам Трефилов не особо верит, что это поможет.

"На международную арену, думаю, мы вернемся после Олимпиады в Париже. Может, мы им кое-что зажмем дверьми сейчас и вернемся на международные соревнования до Олимпиады-2024. Но я в этом сомневаюсь, будет очень тяжело вернуться до 2024 года", – сказал Трефилов.

В сети лишь посмеялись над россиянином.

Ранее сообщалось, что в рф хотят провести свою Олимпиаду. В россии считают, что все страны подтянутся к ним.

Напомним, российский депутат Роман Терюшков попытался запугать Германию, заявив, что там не будет льда зимой для игры в хоккей из-за отсутствия газа. В сети высмеяли россиянина.