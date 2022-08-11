"Настоящий мужчина": на Донбассе погиб боксер-спецназовец

Еще один спортсмен отдал жизнь за Украину

На полномасштабной войне с российскими оккупантами, которая длится уже 169 дней, погиб украинский боксер Владимир Торогой.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины (ФБУ) в Facebook. Боксер занимался боксом в Черновцах в клубе "Колизей-Машзавод".

"С большой скорбью сообщаем, что на войне с российскими захватчиками погиб боксер из Черновцов Владимир Торогой… Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Владимира. Светлая память", — гласит сообщение от пресс-службы ФБУ.

В клубе бойца выразили соболезнования в связи с гибелью их ученика: "Ты был очень добрым, миролюбивым, воспитанным парнем. Настоящий мужчина", — написали в клубе "Колизей-Машзавод" в Facebook.

В Черновицком лицее № 12, где учился спортсмен, сообщили, что Владимир погиб на Донетчине. А на сайте irp.te.ua уточнили, что Торогой служил в ОБСП, а в 2021 году после женитьбы переехал жить в Тернополь.

Ранее сообщалось, что "Украинский атаман" Олег Прудкий отдал жизнь, защищая родину.

Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб боксер из Чернигова Ярослав Рудич.