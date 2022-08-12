Олимпийский чемпион, родившийся на Львовщине, призвал Украину "повернуться лицом к сестре, россии": сеть в гневе

Волейболист до 15 лет жил во Львовской области

Олимпийский чемпион Лондона-2012 в составе сборной россии по волейболу Тарас Хтей поддержал полномасштабное вторжение рф в Украину и кровавого диктатора владимира путина.

Соответствующее заявление спортсмен сделал в комментарии для sportrg.ru. Хтей рассказал, что Запад столкнул "братские" страны лбами и у россии якобы не было выбора в сложившейся ситуации.

Хтей оправдывает войну в Украине заботой о будущем детей.

"Всем же очевидно: запускать то безобразие, что творится на Украине, дальше было нельзя. И то, что все это там необходимо искоренять, – факт. Я полностью поддерживаю нашего президента владимира путина. Очевидно же – пришло время думать о своей безопасности, о нашем будущем, о будущем наших детей", — сказал волейболист.

Спортсмен считает, что Киев с помощью войны нужно привести в чувство и называет Украину "родной сестрой россии", а украинцев, которые борются против рф, "вшами".

"Задача очевидна: просто необходимо привести Украину в чувство, чтобы она наконец-то повернулась лицом к своей родной сестре – россии. Запад сделал все, чтобы столкнуть братские народы, чтобы начались военные действия. И россия не могла повести себя иначе.

Но я верю, что этот тяжелейший период нашей общей истории в скором времени завершится. Как говорится, вшей вычистим – и все будет хорошо", – завил Хтей.

В сети с гневом восприняли комментарий 40-летнего волейболиста, который ко всему прочему еще и родился и вырос на Львовщине.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко во время войны с рф опубликовал у себя в соцсетях видео с интервью митрополита УПЦ МП Луки, что разгневало украинцев.

Напомним, путинский фигурист Евгений Плющенко цинично заявил, что россия всем помогает.