Российские теннисистки выгнали с трибун женщину с украинским флагом в США: подробности

Желто-синий флаг на плечах американки мешал одной из россиянок

В россии уже объявили войну украинскому флагу, а теперь бороться с ним решили теннисистки из рф.

Вопиющий случай произошел на турнире в Цинциннати (США), передает БТУ со ссылкой на телеканал Local12. Местная болельщица Лола пришла на игру россиянок Анны Калинской и Анастасии Потаповой вместе со своей украинской подругой. Американка надела на плечи украинский стяг и молча смотрела игру.

Во время матча одна из россиянок пожаловалась судье на женщину с украинским флагом и рефери попросила девушку покинуть трибуну, ведь "она мешает теннисисткам".

"У нас был украинский флаг. Мы не делали ничего сумасшедшего, мы не отвлекали игроков, флаг был просто обмотан (вокруг плеч), мы сидели мирно и тихо", — говорит Лола.

Лола покинула трибуны, а затем охранник попросил ее покинуть теннисный комплекс, ведь она нарушила правила, использовав флаг более 18x18 дюймов (46 на 46 см). В пресс-службе турнира не стали комментировать ситуацию, ведь за действия судьи отвечает непосредственно WTA. При этом в сети уже нашли кадры за прошлые годы, на которых болельщики приходят на турнир в Цинциннати с большими флагами или баннерами и их никто не выгоняет.

"Это не россия… Это Соединенные Штаты Америки" — со слезами на глазах подытожила Лола.

Пока не ясно, кто из россиянок пожаловалась на украинский флаг, однако в сети уже сравнили, как Анна и Анастасия отреагировали на войну в Украине. Калинская опубликовала у себя в соцсетях пост: "Нет войне", а Потапова украинский флаг с эмодзи "молюсь".

Отметим, ATP и WTA — одни из немногих международных организаций, которые проигнорировали призыв МОК о недопуске российских спортсменов к международным стартам. Российские теннисисты участвуют в международных турнирах, правда, на Уимблдон-2022 их не пустили. К слову, турнир в Британии выиграла бывшая россиянка, из-за чего к ее победе примазались в рф.