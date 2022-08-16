"У нас война": Усик обратился к украинцам с важным посланием (видео)

Спортсмен называет все своими именами

Украинский боксер-профессионал, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) перед своим поединком с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) объяснил свое решение выкупить права на трансляцию реванша.

С соответствующим заявлением олимпийский чемпион выступил во время медиа-дня накануне "дуэли", передает бывшая чемпионка мира по боксу, а ныне вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в Facebook. На видео Усик, который решил показать свой поединок в Украине бесплатно, призвал помогать ВСУ финансово.

"Почему я решил транслировать бой в Украине бесплатно? Это очень важно. Люди должны видеть этот бой. У нас война. У нас есть куда тратить деньги — на помощь ВСУ и нуждающимся. Те деньги, которые люди могли использовать на покупку трансляции, они могут использовать на донат для ВСУ", — заявил боксер.

Бокс Усик — Джошуа 2 состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Поединок в Украине покажут бесплатно сразу на нескольких платформах. К слову, букмекеры считают украинца фаворитом. Добавим, что на кону встречи будет стоять 5 чемпионских поясов.