Детский ГУЛАГ? путин приказал выставить вооруженных силовиков в школах на оккупированных территориях Украины

В школах в оккупации будет работать вооруженная охрана из рф и боевики "ЛДНР"

В субботу, 27 августа, на 185-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что президент россии владимир путин приказал приставить вооруженную охрану в школах на оккупированных территориях Украины с 1 сентября.

Об этом в видеообращении к учителям Донбасса на практикуме в "Сириусе" заявил первый заместитель руководителя администрации президента рв сергей кириенко, передает ТАСС. "Охраной" украинских детей займутся МВД рф, Росгвардия, а также боевики "ДНР" и "ЛНР".

"Президент рф дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия и МВД россии, и "МВД ДНР" и "ЛНР", и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия", — заявил кириенко.

По словам Кириенко, для решения этих задач рф выделила специальное финансирование.

В сети уже нарекли данную инициативу путина "детским Гулагом". Так назвал данное распоряжение путина советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко у себя в telegram.

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят восстановить памятник Ленину в оккупированном Мелитополе. Напомним, захватчики получили новые методички для общения с украинцами на оккупированных территориях.