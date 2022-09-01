В Украине впервые конфисковали имущество путинского олигарха: на очереди Янукович, Курченко и Дерипаска

У российского олигарха в пользу государства конфисковали недвижимость

В четверг, 1 сентября, на 190-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) впервые конфисковал состояние российского олигарха в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook. ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости, которая принадлежала одному из богатейших россиян Владимиру Евтушенкову. Общая площадь конфискованной недвижимости составляет около 100 тысяч квадратных метров.

В Центре противодействия коррупции рассказали, что конфисковали у путинского олигарха

Добавим, что Министерство юстиции планирует подать следующие подобные иски уже в сентябре. Об этом в комментарии для Интерфакс-Украина сообщила заместитель министра Ирина Мудра. Она отметила, что Минюст в ближайшее время может подать новые иски на конфискацию имущества у Виктора Януковича, Сергея Курченко и Олега Дерипаски.

"Минюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц", — заявила Мудра.

Ранее сообщалось, что в Кремле могут предложить политическое убежище беглому офицеру СБУ Андрею Наумову. В обмен бывший бригадный генерал СБУ должен дать показания на так называемом "суде" против президента Украины Владимира Зеленского.