В Украине впервые конфисковали имущество путинского олигарха: на очереди Янукович, Курченко и Дерипаска
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У российского олигарха в пользу государства конфисковали недвижимость
В четверг, 1 сентября, на 190-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) впервые конфисковал состояние российского олигарха в Украине.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook. ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости, которая принадлежала одному из богатейших россиян Владимиру Евтушенкову. Общая площадь конфискованной недвижимости составляет около 100 тысяч квадратных метров.
Добавим, что Министерство юстиции планирует подать следующие подобные иски уже в сентябре. Об этом в комментарии для Интерфакс-Украина сообщила заместитель министра Ирина Мудра. Она отметила, что Минюст в ближайшее время может подать новые иски на конфискацию имущества у Виктора Януковича, Сергея Курченко и Олега Дерипаски.
"Минюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц", — заявила Мудра.
Ранее сообщалось, что в Кремле могут предложить политическое убежище беглому офицеру СБУ Андрею Наумову. В обмен бывший бригадный генерал СБУ должен дать показания на так называемом "суде" против президента Украины Владимира Зеленского.