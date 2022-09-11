"Нас нельзя выгонять": российский министр сравнил рф с непослушным ребенком

В рф заметно поменялась риторика после неудач на фронте

В россии, говоря об отстранении российских спортсменов от международных стартов, сравнили страну с маленьких ребенком.

С соответствующим заявлением в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" выступил министр спорта рф Олег Матыцин, передает Р-Спорт. Он считает, что без россии развитие мирового спорта невозможно. Также министр сравнил рф с непослушным ребенком, а цивилизованный мир с семьей, которая хочет выгнать его из дома.

"Мы уже видим, что ряд федераций нашу сторону и наши аргументы принимают и поддерживают, прежде всего Международная федерация дзюдо, которая допускает наших спортсменов в качестве нейтральных.

Без россии развитие мирового спорта невозможно. Олимпизм – это как семья. И в семье, даже если ты считаешь, что ребенок в чем-то не прав, ты не имеешь права его выгонять из дома. Ты не имеешь права его наказывать безвременно.

Как минимум ты должен его слушать, как минимум ты должен уважать его права на собственное мнение. Вот эти принципы, они, к сожалению, нарушены", – сказал Матыцин.

В сети отметили, как резко поменялась риторика российского чиновника.

Ранее сообщалось, что сборная Боснии и Герцеговины согласилась сыграть с россией. При этом в самой команде недовольны этим.