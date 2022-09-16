На войне с оккупантами героически погиб спортсмен "Тунгус"

Джитсер сменил кимоно на бронежилет после Революции Достоинства

На войне с российскими оккупантами перестало биться сердце украинского воина Евгения Ролдугина, обладателя пурпурного пояса по джиу-джитсу.

Об этом сообщил в Facebook политик, журналист и писатель Дмитрий Корчинский. Он рассказал, что Евгений пошел на войну еще в 2014 году в возрасте 18 лет.

Ролдугин, позывной которого "Тунгус", был участником Революции достоинства. В 2014 году он добровольно встал на защиту родины. До этого он был профессиональным спортсменом и занимался бразильским джиу-джитсу, где добился немалых успехов. В марте 2022 года "Тунгус" получил ранение, а затем вернулся на фронт.

Корчинский рассказал, что спортсмен командовал подразделением батальона "Братство". 12 сентября под Харьковом Евгений вывозил с поля боя крайне тяжелого раненого, а оккупанты расстреляли его санитарный автомобиль.

"Он командовал подразделением Батальона Братство и очень храбро вел бой, контролировал эвакуацию своих раненых бойцов и дал вывести себя с ранением последним…", — написал Корчинский.

Напомним, в августе на войне с оккупантами погиб дзюдоист Вадим Зеленюк, который мужественно и героически защищал окрестности Авдеевки.

Ранее сообщалось, что в боях за родину погиб известный ветеран АТО Владимир Прохнич.