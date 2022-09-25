"Крым – наш": Усик ответил, кому принадлежит полуостров (видео)

Боксер заявил, что Крым — это Украина

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО), который, похоже, определился со следующим соперником, ответил на вопрос "Чей Крым?".

Об этом и не только украинский чемпион рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Александр также поведал, почему раньше не отвечал прямо на этот вопрос.

"Крым – наш. Был, есть и будет. Я думал об этом. На какой-то пресс-конференции меня спросили и я один раз сказал. Кому-то этого было мало и они начали меня провоцировать. Я понимаю, что если скажу я, то они напишут, что сказал Усик и эти ресурсы будут читаться лучше. Естественно, мне не нравится, когда едят за мой счет, не предупреждая об этом. Я тоже люблю играть и умею. Чуть-чуть, но умею.

Крым – украинский. Его взяли внаглую просто пришли люди отжали", — заявил Усик.

Как Усик раньше отвечал на вопрос Чей Крым

Напомним, в августе Александр в реванше победил Энтони Джошуа. После боя украинец вернулся в Киев, где также объяснил свои высказывания о Крыме. Сейчас Усик участвует в благотворительных проектах в ожидании своего следующего боя. Украинец хотел бы сразиться с Тайсоном Фьюри, однако британец не хочет драться в 2023 году. "Цыганский король" сейчас ведет переговоры о поединке с Джошуа.