Жена Усика показала, от чего у нее мурашки по коже

Екатерина приходит в восторг только от одной фразы — о развале россии

Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика регулярно публикует в соцсетях посты на тему войны. Ранее Екатерина показала, что оккупанты сделали с ее домом. Сейчас девушка постит записи иногда патриотичные, иногда мотивационные, а иногда и мемы.

Последний мем на тему краха российской империи. Екатерина показала любовную сцену, во время которой один из партнеров говорит: "россия развалится". И от этой фразы идут мурашки по коже.

Ранее Екатерина Усик высмеивала российскую армию и Путина.

А еще как-то запостила анекдот.

Напомним, что сам Александр пару дней назад был в Польше. Он посетил тренировку сборной Украины накануне матча Лиги наций.

Кстати, бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе под большим вопросом. Обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком. Британец выбрал себе в соперники Мануэля Чарра.