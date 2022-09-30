"Радуйся, пока ты не в черном пакете": украинская спортсменка поставила на место россиян

Марта Федина мечтает забыть о соперницах из рф

Бронзовая призерка Олимпийских игр и чемпионка мира по артистическому плаванию Марта Федина рассказала об отношении к российским спортсменкам и болельщикам после начала войны. Ранее, мы показывали, как Марта встретила закат.

"Если бы на улице встретились, то патлы повыдергивала бы. А на соревнованиях я не хотела делить с ними один бассейн, находиться в одном месте.

Я никогда еще не чувствовала такой ярости и гнева. Мне хочется просто забыть обо всех россиянах. К сожалению, пока это невозможно, но хотя бы в спортивном плане. Когда мы победим, то хотелось бы вообще забыть о рф, а сейчас хотя бы ее спортсменах, чтобы ничего не слышать и не знать, кто они такие", — цитирует Федину SportArena.

Также Марта рассказала, как ей хамят российские болельщики в соцсетях. Например пишут: "Радуйся, что берешь медали, пока нет сильнейших". Но наша спортсменка их быстро ставит на место: "Радуйся, пока мы тебя в черный пакет не положили".

Ранее мы писали, что жена Александра Усика обматерила земляков за их отношение к путину.