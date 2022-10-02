В украинском футболе появится новая команда. У нее будет больше фанатов, чем у "Динамо" и "Шахтера"

Андрей Павелко рассказал, кто будет играть в новом клубе

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что со следующего года в чемпионате Украины по футболу должна появиться команда ВСУ. Кстати, на этих выходных прошел 5-й тур Премьер-лиги.

"Извините, но ни "Шахтер", ни "Динамо" не смогут тягаться по болельщикам с командой ВСУ. Сейчас вся страна болеет за наших воинов на фронте.

Я уверен, что это будет настоящая команда наших парней, которые служат в ВСУ. И лучшие футболисты из них будут собраны в один футбольный клуб", — цитирует Павелко "Украина Сейчас".

В каком дивизионе, будет играть клуб украинской армии Павелко не уточнил. Вероятней всего, команда начнет свои выступления либо с аматорского чемпионата, либо со Второй лиги.

Ранее мы писали, как украинские болельщики поддержали воинов "Азова" на матче Лиги наций.

Напомним, что после матча с Шотландией определились корзины для жеребьевки Евро-2024. Сборная Украины попала в третью корзину.