"Слава Вам, доблестные воины!": вратарь "Динамо" посвятил победу ВСУ

Футболист понимает, что может заниматься любимым делом только благодаря нашим защитникам

После матча 5-го тура чемпионата Украины по футболу "Минай" — "Динамо" (0:1) вратарь киевского клуба Денис Бойко поблагодарил ВСУ.

Соответствующий пост голкипер киевского "Динамо" опубликовал на своей странице в Instagram. Бойко посвятил победу украинским защитникам.

"Сегодня мы имеем возможность играть в футбол благодаря таким героям, как этот парень! И делаем мы это ради таких людей, как он! Может, не всегда все выходит должным образом, но каждый раз, выходя на поле, мы выкладываемся на максимум и мечтаем, чтобы вы гордились нами! И поверьте, делаем для этого все возможное! Муравьи по коже, когда наши раненые воины приходят поддерживать любимый клуб! Эта победа для Вас! Слава Вам, доблестные воины ВСУ!", — написал Бойко.

Напомним, киевляне после катастрофического старта в Лиге Европы сумели добыть три очка в поединке с аутсайдером УПЛ. Единственный гол в игре записал на свой счет Виктор Цыганков.

Видеообзор матча "Минай" - "Динамо"

Напомним, "Динамо" в Лиге Европы провело два матча. В 1-м туре "Бело-синие" проиграли "Фенербахче" (2:1), а во втором — кипрскому АЕКу (0:1). В 3-м туре ЛЕ "динамовцы" сыграют с "Ренном". Эту встречу можно будет посмотреть в Украине. К слову, украинский клуб является аутсайдером матча.